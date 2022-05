Corona-Inzidenz in Thüringen bei 108,4

Corona-Inzidenz in Th├╝ringen bei 108,4

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Corona-Inzidenz f├╝r Th├╝ringen am Mittwochmorgen bei 108,4 gelegen. Am Vortag wurde der Wert noch mit 125,8 ausgewiesen. Damit ist Th├╝ringen weiterhin das Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 281,8.