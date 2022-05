RKI: Inzidenz in Sachsen-Anhalt nähert sich 100er-Marke

RKI: Inzidenz in Sachsen-Anhalt nÀhert sich 100er-Marke

Die registrierte Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt weiter und lag am Samstag nur noch knapp ĂŒber der 100er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 103,5. 264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden demnach registriert, ebenso zwei weitere TodesfĂ€lle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag 209,4.