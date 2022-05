FDP fordert Erweiterung des Berliner Wohnungsbau-Bündnisses

Der rot-gr├╝n-rote Senat hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 durchschnittlich 20.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen - insgesamt 200.000. Daran sollen sich die landeseigenen Gesellschaften, Genossenschaften und private Unternehmen beteiligen. Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) hatte in einem Interview mit der dpa vor wenigen Tagen allerdings offengelassen, in welchem Jahr erstmals die Marke von 20.000 neugebauten Wohnungen erreicht wird.

Laut Geisel h├Ąlt der Senat zwar an dem im Koalitionsvertrag festgelegten Ziel fest, in zehn Jahren auf 200.000 neue Wohnungen zu kommen - trotz steigender Inflation und stark anziehender Baupreise. Aber: "Linear geht es bestimmt nicht, also immer 20.000 pro Jahr, schon deshalb, weil die Instrumente, die wir jetzt neu einf├╝hren, erst sp├Ąter ihre Wirkung entfalten", so der Senator. "Die Situation ist im Moment zu volatil, um seri├Âs zu sagen, wann wir erstmals 20.000 Wohnungen im Jahr erreichen."