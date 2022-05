Berlin Demonstration gegen Gewalt an Frauen nach Mord von Mutter Von dpa 29.05.2022 - 18:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Einen Monat nach der Ermordung einer sechsfachen Mutter aus Afghanistan mutma├člich durch ihren Ehemann haben zahlreiche Menschen mit einer Demonstration in Berlin-Pankow an das Opfer erinnert. Gleichzeitig forderten die laut Polizei rund 300 Teilnehmer eine l├╝ckenlose Aufkl├Ąrung des Verbrechens und mehr Ma├čnahmen gegen Gewalt an Frauen. Auch m├Âgliche Fehler der Polizei m├╝ssten untersucht werden.

Der Gedenkmarsch f├╝hrte vom U- und S-Bahnhof Pankow in die Maximilianstra├če, wo die Demonstranten nahe dem Tatort eine Kundgebung abhielten. Organisiert wurde die Veranstaltung von einem B├╝ndnis verschiedener Initiativen. Sie sprachen schon im Vorfeld in einer Erkl├Ąrung von einer "geh├Ârigen Mitschuld staatlicher Organe" an dem Verbrechen, weil die Frau vor dem Mann nicht ausreichend gesch├╝tzt worden sei.

Die 31-J├Ąhrige war am 29. April nahe einem Spielplatz im Beisein ihrer Kinder brutal mit einem Messer get├Âtet worden. Ihr 42-j├Ąhriger Ehemann, von dem sie sich getrennt hatte, sitzt als mutma├člicher T├Ąter in Untersuchungshaft. Zwei Monate vor der Tat hatte die Frau ihren Mann zum ersten Mal bei der Polizei angezeigt. Danach suchte sie Hilfe bei den Wachleuten des Fl├╝chtlingsheims, in dem sie wohnte. Zwei weitere Anzeigen gegen den Mann nahm die Polizei in den n├Ąchsten Wochen auf, und er erhielt Hausverbot in dem Heim seiner Frau.