Bochum

VfL Bochum verlängert mit Kapitän Losilla bis 2023

03.01.2022, 15:13 Uhr | dpa

Anthony Losilla und der VfL Bochum gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, hat der Franzose seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der Teamkapitän trägt seit 2014 das VfL-Trikot und absolvierte in dieser Zeit 256 Pflichtspiele für den Revierclub. "Mit seiner tadellosen Einstellung hat er es geschafft, auch im hohen Alter von 35 Jahren in der Turbo-Branche namens Bundesliga Fuß zu fassen. Anthony Losilla ist ein Fixpunkt innerhalb der Mannschaft, eine Identifikationsfigur für unsere Fans", sagte Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.