"Unkritischer Wasserstand"

Entwarnung für die Menschen an der Steinbachtalsperre

19.07.2021, 11:17 Uhr | t-online, dpa

Ein Absperrband der Polizei ist am Hinweisschild zur Steinbachtalsperre befestigt: Die Menschen können in ihre Häuser zurückkehren. (Quelle: Pfeil/dpa)

Die Lage an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen hat sich nach den Fluten entspannt. Zunächst war eine Überflutung befürchtet worden.

Der Pegel der seit Tagen vom Hochwasser bedrohten Steinbachtalsperre hat nach Angaben des Rhein-Sieg-Kreises einen "unkritischen Wasserstand erreicht".

Damit bestehe akut keine Gefahr mehr, dass die Staumauer brechen könnte, teilte der Kreis am Montag mit. "Somit können die Evakuierungsmaßnahmen für Swisttal und Rheinbach aufgehoben werden."

Die Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen am 16. Juli 2021: Die Einsatzkräfte mussten die Wassermassen abpumpen, um einen Dammbruch zu verhindern. (Quelle: Tack/imago images)



Dammbruch an Steintalbachsperre war befürchtet worden

Erst am Samstag war befürchtet worden, dass wegen der großen Wassermassen, die sich in der Steinbachtalsperre befinden, ein Damm brechen könnte. Es bestehe akute Dammbruchgefahr, wie die Bezirksregierung am Samstag warnte. Große Teile des Bauwerks seien weggebrochen. Die Orte Swisttal und Rheinbach unterhalb der Steinbachtalsperre an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz waren evakuiert worden.



Am Sonntag hatte sich zunächst eine erste Entspannung abgezeichnet, dann hatte sich die Lage aber wieder verschärft. Nun ist die Gefahr wohl endgültig gebannt.