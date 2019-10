LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Roman Bürki verteidigt Lucien Favre

17.10.2019, 09:43 Uhr | t-online.de, vss

Lucien Favre und Jadon Sancho: Der Trainer von Borussia Dortmund ist in den letzten Wochen stark in Kritik geraten. (Quelle: imago images)

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki hat seinen Trainer Lucien Favre nach dem mäßigen Start in die Fußball-Bundesliga in Schutz genommen. "Wir sind ein Team – es liegt an uns Spielern, gemeinsam da rauszukommen", sagte der Schweizer der Sport Bild vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach: "Der Trainer ist ein hervorragender Taktiker, der immer versucht, eine gesunde Positivität in die Kabine zu bringen."

Der mit Titelambitionen in die Saison gestartete BVB wartet in der Bundesliga seit drei Spielen auf einen Sieg, mit zwölf Punkten nach sieben Spieltagen belegen die Dortmunder nur Rang acht und haben bereits vier Punkte Rückstand auf Gladbach. Am in die Kritik geratenen Coach Favre liegt dies nach Ansicht Bürkis nicht. "Er ist keiner, der Brand-Reden hält, arbeitet aber sehr akribisch und detailversessen. Er will jeden Einzelnen jeden Tag ein Stückchen besser machen", sagte Bürki weiter über seinen Landsmann und verteidigte diesen: "In der Vorsaison hat er unserem Spiel mit tollem Fußball ein Gesicht gegeben. Wir wollen offensiv spielen, viele Tore schießen, jedes Match gewinnen - auch die Spiele gegen Bayern oder Barcelona."

In der Affäre um Ilkay Gündogan hat sich nun der ehemalige BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu Wort gemeldet. Der Nationalspieler hatte kürzlich ein Foto von Cenk Tosun bei Instagram mit einem "Gefällt mir" versehen, das den türkischen Nationalspieler und viele seiner Teamkollegen salutierend zeigt. "Ilkay hat ja nicht salutiert, sondern geliked. Ich kenne ihn gut und glaube, dass er keine nationalistischen Tendenzen hat", sagte Watzke bei der Sendung "Markus Lanz" im ZDF. Weiter erklärt er: "Er hat sich einfach über das Tor gefreut. Und er hat das Like jetzt zurückgenommen, das ist ja auch sehr öffentlichkeitswirksam. Darüber war die türkische Regierung sicherlich auch nicht amused". Mehr dazu finden Sie bei den Kollegen von "Sport 1".

