LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Star Jadon Sancho fliegt aus Kader

21.10.2019, 08:48 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Seite neu laden

Borussia Dortmund-Trainer Lucien Favre strich den Star-Kicker Jadon Sancho aus dem Kader. Wie t-online.de vor der Partie exklusiv erfuhr, und der BVB kurz darauf auch offiziell bestätigte, verzichtete Trainer Lucien Favre aus disziplinarischen Gründen auf den Außenstürmer. Sancho war verspätet von der Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Doch auch intern musste Sancho mit Konsequenzen rechnen. Alles Weitere dazu erfahren Sie hier.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund. Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.