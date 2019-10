LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB kassiert erste Niederlage in der Champions League

24.10.2019, 08:54 Uhr | t-online.de , vss

Ein Rückschlag für den BVB: Gegen Inter Mailand kassierten die Borussen ihre erste Niederlage in der Champions League. (Quelle: imago images)

Borussia Dortmund hat das dritte Spiel in der Champions League verloren. Bei Inter Mailand kassierte das Team von Trainer Lucien Favre eine 0:2-Niederlage. Das erste Tor erzielte der Argentinier Lautaro Martinez in der 22. Spielminute, kurz vor Schluss legte Antonio Candreva nach (89.). Den kompletten Spielbericht gibt es hier.

8.31 Uhr: Willkommen zurück!

Guten Morgen an diesem Donnerstag. Auch heute gibt es in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.