Ex-BVB-Spieler meldet sich vor Topspiel gegen FC Barcelona zu Wort

26.11.2019, 18:20 Uhr | t-online.de , vss

In Barcelona ist die Pressekonferenz des BVB mit Lucien Favre begonnen. "Wir müssen morgen große Leistung bringen. Aber wir freuen uns auf dieses Spiel. Im Hinspiel haben wir sehr gut gespielt", sagte Favre dort. Gegen den FC Barcelona könnten die Borussen auf die 4-2-3-1-Taktik setzen, sowas lässt der BVB-Coach zumindest in der Pressekonferenz verlauten.

Für die Partie gegen den FC Barcelona erwartet Borussia Dortmund selbstverständlich den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Mario Götze twitterte auch über seine Ankunft am Flughafen in Barcelona.

Nach seinem unrühmlichen Abgang aus Dortmund trifft der junge Franzose Ousmane Dembele nun auf seine Ex-Kollegen vom BVB. In der Königsklasse geht es für beide Vereine um wichtige Punkte. Für den 22-Jährigen ist es das erste Spiel gegen seinen ehemaligen Verein. Im Hinspiel in Dortmund fehlte er verletzt. –

Am Mittwoch steht in der Champions League das Topduell von FC Barcelona und Borussia Dortmund (ab 21 Uhr auf t-online.de im Liveticker) an. Dazu hat der ehemalige Borusse Ousmane Dembele sich zu Wort gemeldet. Im Interview mit Barca TV sagt der aktuelle Barcelona-Profi: "Ich habe noch Kontakt zu einigen ehemaligen Teamkollegen. Ich bin vor drei Jahren gegangen und habe seitdem keinen von ihnen mehr gesehen." Weitere Details hier.

Der BVB konnte nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen, was keine gute Ausgangslage vor der Champions-League-Partie beim FC Barcelona ist. Im Camp Nou ist Barcelona zudem seit 34 Spielen in der Königsklasse ungeschlagen. Alles Weitere erfahren Sie hier.

Beim wichtigen Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Barcelona ist Paco Alcacer nicht dabei. Im letzten Sommer ist Alcacer von Barcelona gewechselt, nun muss er wegen einer Knieverletzung, die er sich beim 3:3 gegen den SC Paderborn zugezogen hat, auf der Bank sitzen. Auch nicht dabei sein kann Jacob Bruun Larsen wegen eines Magen-Darm-Infekts und Thomas Delaney, immer noch wegen seinem Bänderriss im Sprunggelenk.

Auf der Jahreshauptversammlung des BVB gab Hans-Joachim Watzke zu, dass man vor der Saison einen weiteren Stürmer hätte verpflichten sollen. Unsere Sportkollegen zeigen in einer Bildergalerie, wer aktuell oder künftig auf dem Markt ist. Klicken Sie hier...

Fußballtrainer Friedhelm Funkel hat seinen Kollegen Lucien Favre mit Blick auf die zunehmende Kritik und die angespannte Situation bei Borussia Dortmund in Schutz genommen. "Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet", sagte der Coach des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bei "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO".

"Dann immer nur die Schuld dem Trainer zu geben, das ist einfach nicht richtig. Es sind erwachsene Spieler, es sind teilweise Weltklasse-Spieler, und die müssen einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen", betonte der 65-Jährige. Mehr dazu lesen Sie hier...

