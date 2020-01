LIVESport-Tag im Live-Blog

Mario Götze verlässt den BVB

07.01.2020, 08:02 Uhr | t-online.de , vss

Mario Götze im Trainingslager in Marbella: Der BVB-Star soll den Klub verlassen. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Seit Wochen war die Zukunft von Ex-Nationalspieler Mario Götze bei Borussia Dortmund unklar. Doch nun ist angeblich eine Entscheidung gefallen. Wie die "Bild" berichtet, gehen der 27-Jährige und die Schwarz-Gelben ab Sommer getrennte Wege. Götze soll beim BVB rund zehn Millionen Euro verdienen. Ist das zu viel für die Verantwortlichen? Ein Abgang Götzes zum Vertragsende würde gleichzeitig bedeuten, dass er im Sommer ablösefrei wechseln kann. Zuletzt wurde er unter anderem mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Alles weitere dazu lesen Sie hier.

