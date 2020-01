LIVESport-Tag im Live-Blog

Lucien Favre gibt Titelkampf mit Borussia Dortmund nicht auf

13.01.2020, 10:29 Uhr | t-online.de

Lucien Favre: Im Trainingslager im spanischen Marbella machte sich die Borussia fit für die Rückrunde in der Bundesliga. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Nach Gerüchten über einen fixen Wechsel von Mario Götze weg vom BVB gibt es nun gegenteilige Aussage vom Sportdirektor. Die Entscheidung soll laut Zorc erst im Frühjahr fallen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



In einem Interview mir dem "Kicker" sagte BVB-Trainer Lucien Favre zum Meistertitel: "Alles ist sehr eng. Sieben Punkte, das sind zwei Siege und ein Unentschieden. Alles ist möglich". Er sorge sich – trotz nur drei Punkten Vorsprung zum Siebtplatzierten – nicht vor einem Abrutschen aus den Champions-League-Rängen.

Das Hauptaugenmerk von Borussia Dortmund müsse darauf liegen, nicht zu viele Punkte zu verschenken. Rückrundenauftakt ist am kommenden Samstag in Augsburg.

