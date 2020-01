LIVESport-Tag im Live-Blog

Paco Alcacers Zukunft beim BVB unklar

22.01.2020, 10:04 Uhr | t-online.de, vss

Beim BVB hatte Pierre-Emerick Aubameyang nicht den allerbesten Abgang, um es mal vorsichtig zu formulieren. Doch seiner Karriere hat das offenbar überhaupt nicht geschadet – im Gegenteil. Nach der schweren Verletzung von Stürmer-Ass Luis Suarez könnte Aubameyang jetzt beim FC Barcelona landen. Alle Infos dazu stehen hier...

Wie geht es weiter mit Paco Alcacer? Nach dem Granaten-Einstand von Erling Haaland am Wochenende wirkte der ehemalige Star-Stürmer des BVB beim Training am Dienstag unzufrieden und lustlos. Gerüchte über seinen Wechsel gibt es bereits länger. Nun sagte auch Trainer Lucien Favre, dass er nicht sagen könne, ob Alcacer in Dortmund bleiben wird oder nicht.

