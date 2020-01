LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB will nächsten Jadon Sancho an Land ziehen

23.01.2020, 08:44 Uhr | t-online.de, vss

Jayden Braaf von ManCity beim Spiel gegen Dinamo Zagreb: Offenbar hat der BVB Interesse an dem 17-Jährigen. (Quelle: Tim Goode/Archiv/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der neue Trainer vom ASC 09 Dortmund, Antonios Kotziampassis, ist durch und durch fußballverrückt. Sein Herz schlägt für Schalke 04, in Dortmund will er aber den ASC 09 nach oben führen.

Borussia Dortmund ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Jadon Sancho. Der Dortmunder Klub landete mit Sancho einen Transfercoup, der sich gewaschen hat. Der BVB zahlte nur eine Ausbildungsentschädigung, dann entpuppte sich Sancho als Superstar und wird nun für über 100 Millionen Euro gehandelt. Jetzt könnte ein weiterer Manchester-City-Youngster kommen. Offenbar hat die Borussia Interesse an Jayden Braaf. Der 17-Jähriger gehört dem Team rund um Pep Guardiola an. Doch ManCity soll wohl bewusst sein, was für ein Ausnahmetalent der junge Spieler ist. Das berichtet "sport.de" unter Berufung auf "voetbalzone.nl".

Willkommen zurück. Auch heute finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar hinterlassen.