Paco Alcácer soll sich mit Valencia geeinigt haben

28.01.2020, 17:29 Uhr | t-online.de, vss

Ein harter Schlag für den SV Brackel 06. Der Klub muss für fünf Spiele auf seinen Trainer verzichten. Giovanni Schiattarella ist gesperrt worden. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Immer wieder hieß es, dass Schiattarella sehr emotional sei. Das wurde ihm nun zum Verhängnis.

Auf Twitter teilte der BVB ein Video, in dem Erling Haaland erklärt, warum er sich nach seinem ersten Tor nochmal zur Südtribüne drehte. "Ich musste einfach diese fantastische Wand sehen", sagt er da.

🗯 "Ich musste einfach diese fantastische Wand sehen."



Warum sich @ErlingHaaland nach seinem ersten Tor vor der Süd noch einmal zu den Fans umgedreht hat 👇 pic.twitter.com/39IX2B0oKu — Borussia Dortmund (@BVB) January 28, 2020

"Klasse Junge", beschreiben seine Fans ihn unter diesem Post. Doch auch die Angst, dass Haaland die Borussia Dortmund nur als Durchgangs- und Aufstiegsstation sieht, ist da. "Ich befürchte, dass es so kommen wird", äußert sich ein zweiter Fan dazu. Falls er so erfolgreich bleibe, werde es schwer, ihn auf Dauer zu halten.

Der SV Westfalen Dortmund von 1896 e.V. teilte auf Facebook mit, dass die Dortmund Sea Lions Underwaterrugby Mannschaft im TV zu sehen ist. Am Abend um 19.30 Uhr wird das Team beim WDR zu sehen sein. Die dritte Mannschaft wurde vom Fernsehteam beim Training besucht.

Nach dem BVB-Sieg gegen den 1. FC Köln machte ein Effzeh-Fan namens Markus Schlösser einen Aufruf im Netz. Er hat nämlich seinen Ehering dort verloren. "Markus Schlösser und seine Frau Laura gehen oft gemeinsam ins Stadion. Am Freitag in Dortmund war sie nicht dabei – und prompt verlor er seinen Ehering", berichten die "Ruhr Nachrichten". Der Fan habe den Ring zwischenzeitlich abgenommen, dann war er weg, teilte er auf Twitter mit.

Am Freitag endet in Spanien das Transfer-Zeitfenster. Paco Alcácer muss sich also ranhalten, denn offenbar hat der Torjäger Interesse an einem Wechsel. Der spanische Radiosender "Cadena SER" meldete, dass Alcácer sich sogar schon mit Valencia geeinigt habe. Die Einigung mit dem BVB blieb bisher aber wohl aus. Doch der Transfer hängt auch vom FC Barcelona ab. Lesen Sie hier, was der Klub damit zu tun hat.

Der Tennisclub Dortmund e.V. hat bei seinem Training am Montagabend eine paar Körbe in Gedenken an Kobe Bryant geworfen. Mit dieser Einheit wollte der Club der am Sonntag verstorbenen Basketball-Legende gedenken.

Zum Holocaust-Gedenktag sprach gestern Abend eine Zeitzeugin im BVB-Stadion. Als Halina Birenbaum aus dem Konzentrationslager befreit wurde, war sie erst 15 Jahre alt.

Als sie 1945 befreit wurde, war sie 15 Jahre alt. Heute berichtet die Holocaust-Zeitzeugin von ihrem Überlebensmut:



Vielen Dank für diesen Abend, Halina Birenbaum! 👏 pic.twitter.com/3WMcb4gVdd — Borussia Dortmund (@BVB) January 27, 2020

Max Eberls erster Gedanke beim Transfer von Stürmer-Megatalent Erling Haaland zu Borussia Dortmund war kein feiner. "Darf man das sagen? Scheiße. Er ist ein Puzzleteil, das ihnen gefehlt hat. Ein Konkurrent in der Bundesliga hat einen großartigen Transfer getätigt", sagte der Manager des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Montagabend bei "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro"...–

