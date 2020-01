LIVESport-Tag im Live-Blog

Verwirrung um Wechsel von Emre Can geht weiter

29.01.2020, 08:21 Uhr

Emre Can: Werden er un der BVB sich einig? (Quelle: Archivbild/Alessandro Di Marco/ANSA/dpa)

Verwirrung bei Borussia Dortmund: Kommt Emre Can? Geht Paco Alcacer? Gleich zwei Meldungen sorgten am Dienstagabend für Spekulationen – dabei könnten sie unmittelbar zusammenhängen.

Die "Bild" berichtet: BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Can sollen sich über einen Wechsel des deutschen Nationalspielers von Juventus Turin zu den Schwarz-Gelben grundsätzlich einig sein. Demnach soll der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag mit einer Gültigkeit über vier Jahre bekommen. Das Problem sei allerdings, dass noch eine Einigung zwischen dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga und dem Titelverteidiger und Spitzenreiter der italienischen Serie A ausstehe.

Und neben der noch ausstehenden Einigung der beiden Klubs könnte sich noch ein weiteres Hindernis auftun – und die Situation noch verwirrender machen. Denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der geplante Wechsel von Stürmer Paco Alcacer noch im Winter-Transferfenster zum FC Valencia offenbar geplatzt...

