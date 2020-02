LIVESport-Tag im Live-Blog

Borussia Dortmund bekommt wohl einen neuen Trikotsponsor

20.02.2020, 07:25 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der Essener Chemiekonzern Evonik soll nach einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" auf den prominenten Platz auf dem Dress der BVB-Profis verzichten. Wer neuer Trikotsponsor von Borussia Dortmund wird, sei aber noch unklar. Mehr lesen Sie beim Sport.

