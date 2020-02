Sport-Mittwoch im Live-Blog

Was BVB-Star Erling Haaland so stark macht

19.02.2020, 18:02 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend. Bis morgen.



Zu einem Arbeitsbesuch kam eine Gruppe von Parlamentariern aus dem NRW-Landtag und den Benelux-Ländern, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Sie wollen sich über die Fanarbeit des BVB informieren. Das berichtet der Club auf seiner Website.



Mehr als 100 Fußball-Fans von Paris Saint-Germain sind bei ihrer Reise zum Champions League-Spiel gegen den BVB kurz nach der Einreise nach Deutschland jäh gestoppt worden. Bei einer großangelegten Kontrolle von Autos und Bussen erteilte die Bundespolizei in Aachen 144 Personen Betretungsverbote für das Stadtgebiet Dortmund.

Lange dominierte der BVB gegen Paris Saint-Germain die Partie. Ein Sieg sprang aber letztlich nur heraus, weil Torjäger Haaland eine seiner großen Stärken ausspielte, sagt t-online.de-Autor Constantin Eckner. Demnach wurde die große Stärke Haalands in der zweiten Halbzeit deutlich. "Haaland gelang es dann regelmäßig, sich ein paar Meter von den Gegenspielern abzusetzen", schreibt Eckner. "Das hat sich bereits in der Bundesliga als wichtige Eigenschaft des jungen Norwegers entpuppt. Natürlich zeichnet er sich durchs Toreschießen aus, aber im Verlaufe von Spielzügen ist Haaland zumeist bereits entscheidend beteiligt."

Der BVB konnte am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals das Top-Team aus Paris mit 2:1 schlagen. t-online.de hat die Dortmunder Profis einzeln bewertet.

Am Dienstagabend gelang der Borussia Dortmund im heimischen Stadion ein historischer Erfolg im Champions-League-Achtelfinale über Paris Saint-Germain. Das sorgte international für Schlagzeilen. Von "Haaland ist der König von Dortmund" bis "Haaland frisst Thiago Silva" – lesen Sie hier, wer was geschrieben hat.

Jubel bei Borussia Dortmund: Der BVB schlug Paris Saint-Germain mit 2:1. Der 19 Jahre alte Winter-Neuzugang Erling Haaland erzielte vor 66.099 Zuschauern in Dortmund beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre (69./77. Minute). Den kompletten Spielbericht unsrer Fißball-Experten lesen Sie hier...

Hallo, Dortmund! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute versorgen wir Sie in unserem Sport-Live-Blog wieder mit allen wichtigen News zum BVB und dem restlichen Lokalsport der Stadt. Viel Spaß damit!