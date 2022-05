BVB teilt mit: Haaland-Wechsel zu Manchester City fast fix

Borussia Dortmund und Manchester City haben sich grunds├Ątzlich auf einen Transfer von St├╝rmerstar Erling Haaland nach dieser Saison verst├Ąndigt. Es seien noch vertragliche Details abzustimmen, teilten der Fu├čball-Bundesligist und der englische Premier-League-Club am Dienstag mit. Nach monatelangen Spekulationen um seine Zukunft und nur kurze Zeit nach dem Tod seines Beraters Mino Raiola entschied sich der Top-Torj├Ąger damit f├╝r einen Wechsel zum englischen Spitzenclub mit dem fr├╝heren Bayern-Coach Pep Guardiola.

Alle Parteien h├Ątten sich grunds├Ątzlich auf einen Transfer verst├Ąndigt, teilte der b├Ârsennotierte BVB per Ad-hoc-Mitteilung mit. Vertragliche Details seien noch abzustimmen und zu dokumentieren. Der 21 Jahre alte Norweger wechselt f├╝r die fest geschriebene Abl├Âse in H├Âhe von 75 Millionen Euro in die Premier League.