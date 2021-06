Dresden

Galerie im Kombi: Kunstprojekt Passat fährt über Land

13.06.2021, 17:23 Uhr | dpa

Auf ungewöhnliche Weise tourt eine kleine Ausstellung in Sachsen über Land und auf die Dörfer. Die Dresdner Künstlerin Ina Weise und der Leipziger Gestalter Christian Göthner haben dafür kurzerhand einen Kombi zur Galerie gemacht, der am Wochenende in einer Gartensparte und am Blauen Wunder in Dresden Station machte. Sieben Arbeiten von sechs Künstlern aus Athen, Rotterdam, Tel Aviv und Deutschland machen ihn zum Kulturraum auf Zeit. Als mobiles Museum bietet es nach Angaben des Kunsthaus Dresden bis Anfang Juli auch in Lorenzkirch, Espenhain und Meißen eine intime "one-to-one" Begegnung mit den Themen Beschleunigung, Stillstand und Veränderung.