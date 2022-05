Windkraftausbau kommt nicht in die Gänge

Der Ausbau der Windkraft kommt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen nicht in die GĂ€nge. Im ersten Quartal wurden in Sachsen lediglich zwei, in ThĂŒringen acht und in Sachsen-Anhalt neun neue Anlagen genehmigt, wie der Bundesverband Windenergie am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt in Sachsen mit vier, in Sachsen-Anhalt mit 16 und in ThĂŒringen mit 19 doppelt so viele gewesen.