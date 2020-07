Umstrittener Rapper

Stadt veröffentlicht Video mit Farid Bang – Kritik an OB Geisel

22.07.2020, 14:22 Uhr | dpa, t-online.de

In einem Video der Stadt Düsseldorf wirbt der Skandal-Rapper Farid Bang um die Einhaltung von Corona-Regeln. OB Geisel erntet für die Zusammenarbeit heftige Kritik – und verteidigt sich in einer Pressekonferenz.

Trotz massiver Kritik hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel ein Video des umstrittenen Rappers Farid Bang mit einem Appell zum Respekt vor den Corona-Regeln am Mittwoch veröffentlichen lassen. Auf die zudem geplante Veröffentlichung eines gemeinsamen Videos mit dem wegen frauenfeindlicher und antisemitischer Texte kritisierten Düsseldorfer Rappers verzichtet Geisel allerdings.

Rapper soll junge Menschen erreichen

Er wisse, dass Farid Bang eine "ausgesprochen kontroverse Figur" sei, sagte Geisel am Mittwoch in Düsseldorf. "Ich halte manches, was er gemacht hat, für widerwärtig." Der Musiker habe aber seine früheren Texte bereut.

Mit dem Farid-Bang-Video wolle die Stadt eine Zielgruppe erreichen, die für andere Vertreter der Stadt nicht zugänglich sei. Konkret gehe es um junge Menschen, die nachts in der Altstadt am beliebten Rheinufer die Corona-Regeln nicht einhielten, Anweisungen der Ordnungsdienste nicht befolgten und in Poser-Szenen die Automotoren aufheulen ließen.

"Da herrschen Zustände, die wir in Düsseldorf nicht haben wollen", sagte Geisel. Überwiegend prägten dieses Bild junge Männer und unter ihnen vor allem Männer mit Migrationshintergrund, sagte Geisel. Es bestehe die Gefahr, dass sich eine Parallelgesellschaft entwickele.

Kritik von OB-Wahlkampf-Konkurrenten

Geisel selbst war für das Video scharf kritisiert worden. Bei seinen Konkurrenten im OB-Wahlkampf stieß der SPD-Politiker auf Unverständnis. In einem an Geisel gerichteten, offenen Brief, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter veröffentlichte, kritisiert die OB-Kandidatin der Düsseldorfer FDP: "Demokraten sollten sich nicht in einer Reihe mit Farid Bang stellen."

Gegenüber "RP Online" zeigte sich auch der Düsseldorfer CDU-Kandidat Stephan Keller entsetzt über die Zusammenarbeit. "Es ist mir völlig unverständlich, wie man sich mit jemandem verbünden kann, der bundesweit bekannt ist für antisemitische Provokationen und gewaltverherrlichende und frauenverachtende Texte und Einstellungen", kritisiert der 50-Jährige.

Kritik auch von der Jüdischen Gemeinde

Unterdessen dementiert die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf, die Behauptung, Geisel hätte sie im Vorfeld über das Video informiert. Gegenüber "Bild" hatte die Stadt erklärt, es hätte von Seiten der Gemeinde keine Einwände gegeben.



"Ich kann bestätigen, dass weder eine schriftliche noch eine mündliche Anfrage der Stadt Düsseldorf über ein Video der Stadt mit dem Rapper Farid Bang bei uns eingegangen ist", heißt es in einer Pressemitteilung der Jüdischen Gemeinde. Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 13. September sei es aus Sicht der Gemeinde "mehr als unglücklich, gerade in diesem Zusammenhang fälschlicherweise zitiert zu werden".