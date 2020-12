SEK-Einsatz in Düsseldorf

Versuchte Tötung – Polizei nimmt Verdächtigen fest

21.12.2020, 15:21 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz (Symbolbild): Das SEK hat einen Mann in seiner Düsseldorfer Wohnung festgenommen, weil er versucht haben soll, einen anderen zu töten. (Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt hat das SEK einen Verdächtigen in seiner Wohnung in Düsseldorf festgenommen. Das schwer verletzte Opfer hatte Beamten den Namen des Mannes genannt.

Ein 45-Jähriger soll in Düsseldorf versucht haben, einen zwei Jahre jüngeren Mann umzubringen. Kurz nach dem Angriff auf offener Straße sei der Verdächtige von einer Spezialeinheit in seiner Wohnung festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Anwohner hatten um 6.40 Uhr die Polizei verständigt, weil sie Hilfeschreie gehört hatten. Polizisten fanden auf der Straße dann den 43 Jahre alten Schwerverletzten. Bevor ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, konnte er den Ermittlern noch den Namen seines Angreifers nennen, woraufhin sich ein Spezialeinsatzkommando auf den Weg zu dessen Adresse in einem anderen Stadtteil machte.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Wie der Verdächtige sein Opfer angegriffen und verletzt haben soll, wollten die Ermittler aus taktischen Gründen zunächst nicht preisgeben. Ebenso wenig machten sie Angaben zum etwaigen Tatmotiv.