Düsseldorf

Heine-Preis im August: Bundespräsident hält Laudatio

30.06.2021, 13:18 Uhr | dpa

Die Publizistin Rachel Salamander erhält am 29. August den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Laudatio werde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Bereits vor einem Jahr war mitgeteilt worden, dass Salamander den Preis für ihren Beitrag zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland erhält.

Die ursprünglich am 13. Dezember 2020, dem 223. Geburtstag des in Düsseldorf geborenen Dichters Heinrich Heine, geplante Verleihung musste coronabedingt verschoben werden. Die Verleihung soll nun im Düsseldorfer Schauspielhaus mit geladenen Gästen stattfinden. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Carl Zuckmayer, Sebastian Haffner, Walter Jens, Max Frisch, Elfriede Jelinek, Amos Oz und Simone Veil.