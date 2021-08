Düsseldorf

SPD fordert Klarheit für Schulen bei Quarantäne

11.08.2021, 12:33 Uhr | dpa

Die oppositionelle SPD hat eine Woche vor dem Schulstart in Nordrhein-Westfalen klare Vorgaben zum Thema Quarantäne verlangt. Die schwarz-gelbe Landesregierung lasse offen, wie die Schulen verfahren sollten, wenn ein Kind positiv getestet werde, kritisierte SPD-Vizefraktionschef Jochen Ott. Es sei unklar, ob dann die gesamte Klasse in Quarantäne müsse oder ob dies nur die direkten Sitznachbarn müssten. Würden trotz eines Infektionsfalls Schüler in der Klasse belassen, müsse dort deutlich engmaschiger getestet werden.

Ott, der auch schulpolitischer Sprecher der SPD ist, forderte zudem am Mittwoch in Düsseldorf mobile Teams möglichst an allen Schulen - zum Testen auf Corona, aber bei älteren Schülern ab 12 Jahren auch für Impfangebote. Allen Eltern müsse Beratung angeboten werden. Um Lernrückstände nach anderthalb Jahren Pandemie aufzuholen, solle man bei Lehrplänen und Leistungsüberprüfungen "Druck aus dem System nehmen". Lernstände sollten individuell erfasst werden, Lehrkräfte sollten für jedes Kind einen eigenen Förderplan erstellen.

Der SPD-Politiker kritisierte, ähnlich wie zu Beginn des vergangenen Schuljahres lasse die Landesregierung eine "klare, stringente Vorgehensweise" vermissen. Schulen und Familien müssten auch 2021/22 erneut mit vielen kurzfristig geänderten Vorgaben je nach Inzidenzwert-Entwicklung rechnen.