Mehr Tests notwendig

Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag in NRW

19.08.2021, 16:08 Uhr | t-online

Menschen beim Shopping in Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen gelten ab Freitag neue Corona-Regeln. (Quelle: NurPhoto/imago images)

In Nordrhein-Westfalen gelten wieder veränderte Corona-Regeln. Die Inzidenz spielt dabei eine weniger wichtige Rolle – dafür wird wieder verstärkt auf das Testen gesetzt. Geimpfte haben dabei Vorteile.

Überblick Bielefeld

Düsseldorf

Dortmund

Köln

Essen

Wuppertal

Ab Freitag gelten in Nordrhein-Westfalen neue Corona-Regeln. Das geht aus einer Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen hervor. Dabei soll die Inzidenz nicht mehr als Maßstab für strengere Maßnahmen genutzt werden. Ab einer Inzidenz von 35 greifen die 3G-Regeln. t-online gibt einen Überblick, welche Corona-Regeln in welchen NRW-Städten gelten.

Erst am Donnerstag hatte die Stadt Bielefeld bereits vor der erneut starken Zunahme der Corona-Fälle gewarnt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 103. Das Gesundheitsamt könne außerdem aufgrund der hohen Fallzahlen die Neuinfizierten nicht mehr tagesaktuell informieren, hieß es. Diese Regeln gelten nun.

In Düsseldorf steigen die Corona-Zahlen wieder an. Am Donnerstag meldete die Stadt 117 neue Fälle. Die Inzidenz liegt bei 90,9. Die Düsseldorfer müssen sich deswegen auf neue Corona-Regeln einstellen.

In Dortmund hat das Robert Koch-Institut am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 88,7 gemeldet. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 53,5. Somit gelten die neuen landesweiten Corona-Regeln ab Freitag auch in Dortmund. Davon sind mehrere Bereiche betroffen.

Zuletzt ist der Inzidenzwert in Köln wieder angestiegen – was bereits Auswirkungen auf die aktuellen Corona-Regeln hatte. Seit dem 3. August ist der Grenzwert von 35 überschritten, am 12. August traten deshalb schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein. Nun kommen noch Regeln des Landes NRW hinzu.

Zuletzt ist der Inzidenzwert in Essen wieder angestiegen. Sonntag lag er noch bei 61,3, Im Laufe der Woche stieg er an und wurde am Donnerstag vom Robert Koch-Institut mit 77,7 angegeben. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gelten ab Freitag auch in Essen geänderte Regeln.

Zuletzt ist der Inzidenzwert in Wuppertal wieder angestiegen. Donnerstag lag er laut Robert-Koch-Institut bei 121,9 – und damit nur knapp hinter dem bundesweiten Spitzenreiter Leverkusen (124,6). Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gibt es ab Freitag in auch in Wuppertal geänderte Regeln.

Die Regeln, die nun in NRW umgesetzt werden, hatte die Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August gemeinsam mit Kanzlerin Merkel beschlossen. Dabei setzt die Regierung auf eine Erweiterung der Testpflicht, um eine vierte Welle zu verhindern und um die Impfquote in Deutschland zu erhöhen.