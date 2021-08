Im Aaper Wald

Spaziergänger finden Leiche von vermisster Frau

31.08.2021, 12:53 Uhr | t-online

Absperrband der Polizei in einem Wald (Symbolbild): Die Frau lag nach Angaben der Polizei an einem schwer zugänglichen Ort. (Quelle: Fotostand/imago images)

Beim Spazierengehen in einem Wald in Düsseldorf haben Passanten eine Leiche entdeckt. Nach der Obduktion ist nun auch klar, um wen es sich bei der Toten handelt.

Schon am vergangenen Mittwoch haben Passanten im Aaper Wald in Düsseldorf eine leblose Frau entdeckt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Sie lang nach Angaben der Polizei an einer schwer zugänglichen Stelle.

Nun konnte die Frau eindeutig identifiziert werden: Es handelt sich um eine 55-Jährige, die seit Mai vermisst wurde. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einer Straftat oder Fremdverschulden aus.

Am 15. Mai wurde die Frau zuletzt gesehen und danach als vermisst gemeldet. Alle polizeilichen Maßnahmen liefen ins Leere. Auch ein Mantrailer-Hund wurde im Umfeld ihrer bekannten Anlaufstellen eingesetzt.