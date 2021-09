Düsseldorf

Hagens Oberbürgermeister: Gedanken bei jüdischer Gemeinde

15.09.2021, 23:04 Uhr | dpa

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz hat der jüdischen Gemeinde angesichts der Bedrohungslage seine Solidarität versichert. "So wenig wir auch über die genaue Situation wissen - in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen", sagte er der "Westfalenpost". Schulz habe sich nach einem auswärtigen Termin auf den Weg gemacht, um sich vor Ort ein Bild von dem Einsatz zu verschaffen.

Die Polizei geht in Hagen Hinweisen auf eine mögliche Gefährdungslage an einer jüdischen Einrichtung nach. Zahlreiche Polizisten sind dort im Einsatz. Am Mittwoch und Donnerstag ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.