Düsseldorf

Mehr Vergewaltigungen in Nordrhein-Westfalen registriert

28.11.2021, 08:11 Uhr | dpa

Die Zahl der Sexualverbrechen wie Vergewaltigungen, besonders schwere sexuelle Nötigungen und Übergriffe steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres hat die Polizei 2081 Sexualverbrechen dieser Art gezählt. Das waren 4,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als bis einschließlich Oktober 1995 dieser Sexualverbrechen registriert wurden.

Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamtes und Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur hervor. Neben den Vergewaltigungen sind in den Zahlen seit 2016 auch besonders schwere Fälle der sexuellen Nötigung und sexueller Übergriffe erfasst. Die Zahl steigt seit mehreren Jahren an, zuletzt um 9,9 Prozent: Im vergangenen Jahr waren 2510 dieser Sexualverbrechen erfasst worden - nach 2280 im Jahr 2019.