Polizei sucht Zeugen

61-jähriger Mann onaniert in Zug vor junger Frau

16.01.2022, 17:19 Uhr | t-online, ads

In einem Zug ist eine junge Frau von einem Mann sexuell belästigt worden: Er soll sie angesehen und sich dabei befriedigt haben. Die Bundespolizei konnte den Verdächtigen in Düsseldorf festnehmen.

Nach einer sexuellen Belästigung in einem Regionalexpress konnte ein 61-Jähriger in Düsseldorf festgenommen werden. Wie die Bundespolizei Düsseldorf am Sonntag mitteilte, hatte die 19 Jahre alte Geschädigte am Samstagabend gegen 18 Uhr im RE 13 in Richtung Düsseldorf gesessen, als sich der Tatverdächtige ihr gegenüber setzte.

Kurz nach der Abfahrt habe er dann seine Hose geöffnet und begonnen, zu onanieren. Über die gesamte Tat soll er die 19-Jährige angesehen haben. Diese flüchtete in Hagen aus dem Zug und verständigte Beamte der Bundespolizei.

Sexuelle Belästigung im RE: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mit einer Täterbeschreibung wendete sich diese an die Düsseldorfer Kollegen, die den Mann so beim Eintreffen des Zugs leicht identifizieren und festnehmen konnten. Auch die junge Frau erkannte den Mann auf Fotos der Polizisten wieder.

Die Bundespolizei bittet Zeugen der Tat, sich unter 0800 6888 000 zu melden. Gegen den 61-Jährigen laufen demnach, auch mithilfe von Videos aus dem Zug, Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlung.