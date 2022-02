Düsseldorf

EKD-Chefin erschüttert über Angriff auf Ukraine

24.02.2022, 12:08 Uhr | dpa

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat sich "erschüttert und sprachlos" über den Angriff auf die Ukraine geäußert. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Menschen die nun um Leib und Leben fürchten und die erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einziehen", teilte Kurschus am Donnerstag mit. "Grenzen zwischen Ländern werden verschoben, die Souveränität von Nationen wird missachtet, Völkerrecht wird gebrochen und der Friede auf unserem Kontinent aufs Spiel gesetzt." Auch jetzt dürfe aber das diplomatische Gespräch mit Russland nicht abreißen.