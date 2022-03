Fahrer unter Schock

Kind muss nach Tram-Unfall reanimiert werden

30.03.2022, 15:39 Uhr | t-online, ads

Eine Zehnjährige ist von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind musste bis zum Eintreffen der Ersthelfenden reanimiert werden. Ein Notfallseelsorger betreute den Fahrer.

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde am Dienstagnachmittag ein zehn Jahre altes Mädchen in Düsseldorf schwer verletzt. Zwar musste das Kind nach Angaben der Polizei reanimiert werden müssen, jedoch schwebe es nach aktuellem Stand nicht mehr in Lebensgefahr.

Demnach sei die Zehnjährige bei dem Versuch, die Bonner Straße in Richtung Paul-Thomas-Straße zu überqueren, mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Sie sei von der Tram erfasst, zu Boden geschleudert und dabei so schwer verletzt worden, dass sie wiederbelebt werden musste. Eine Ersthelferin und ein Motorradpolizist reanimierten das Kind bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Der 45 Jahre alte Bahnfahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er erlitt einen Schock und wurde durch einen Notfallseelsorger betreut, so die Polizei Düsseldorf.