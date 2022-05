Regisseur Ivo van Hove wird ab 2024 Ruhrtriennale-Intendant

Van Hoves Produktionen werden bei Festivals in Edinburgh, Lissabon, Verona oder Wien und auch in Asien, S├╝damerika und Australien aufgef├╝hrt. Mit David Bowie erarbeitete er kurz vor dessen Tod das St├╝ck "Lazarus", das in New York, London und vielen weiteren St├Ądten gezeigt wurde. 2023 gibt van Hove sein Deb├╝t an der New Yorker Metropolitan Opera.