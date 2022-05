Erste Maschine mit Ukraine-Flüchtlingen aus Moldau gelandet

Eine erste Maschine aus der Republik Moldau mit 113 ukrainischen Gefl├╝chteten an Bord ist am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen gelandet. Das Flugzeug kam auf dem Flughafen D├╝sseldorf an. Unter den Fl├╝chtlingen seien viele Kinder und Jugendliche, teilte Fl├╝chtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) mit, der die Schutzsuchenden am Flughafen begr├╝├čte. Die Fl├╝chtlinge sollten von dort zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gebracht werden.