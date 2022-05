Wahlleiter: Etwa 36 Prozent Wahlbeteiligung bis Mittag

Die Beteiligung an der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen lag am Sonntag um 12.00 Uhr in acht ausgew├Ąhlten Kreisen und St├Ądten bei etwa 36 Prozent. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen aufgrund von Stichproben in den Kreisen D├╝ren und G├╝tersloh, im Rhein-Kreis Neuss sowie in den kreisfreien St├Ądten D├╝sseldorf, Duisburg, Essen, K├Âln und M├╝lheim an der Ruhr mit.