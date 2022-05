NRW soll Industrieland bleiben ÔÇô nur gr├╝ner

Ihr "gr├╝nes Wirtschaftswunder" in Nordrhein-Westfalen beschreibt sie als Zukunft, die "klimaneutral, sozial und digital" ist. Nordrhein-Westfalen sei "das Land von Kohle und Stahl, es ist im Herzen ein Industrieland". Das soll nach den Vorstellungen der Gr├╝nen-Politikerin, die in ihrer Freizeit gern Fu├čballspiele bei Fortuna D├╝sseldorf im Stadion besucht und nach eigenen Angaben eine Schw├Ąche f├╝r D├╝sseldorfer Senf hat, auch so bleiben ÔÇô aber angetrieben von erneuerbaren Energien und sauberen Technologien.

Neubaur und die nordrhein-westf├Ąlischen Gr├╝nen profitierten am Sonntag von der Abwanderung fr├╝herer SPD- und CDU-W├Ąhler ÔÇô und auch vom Bundestrend der eigenen Partei. Sie habe im Wahlkampf gemerkt, dass der "Politikstil" der Ministerinnen und Minister in der Berliner Ampelkoalition den Landes-Gr├╝nen geholfen habe, sagt Neubaur in D├╝sseldorf. Dabei gehe es darum, "Haltung und Kompass zu haben in Krisenzeiten", "ehrlich zu kommunizieren" und "trotzdem pragmatische Wege zu finden".