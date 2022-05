SPD-Spitzenkandidat Kutschaty: "Ich bin bereit"

Trotz des historisch schlechten Ergebnisses der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen h├Ąlt sich Spitzenkandidat Thomas Kutschaty f├╝r Koalitionsgespr├Ąche bereit. "Ich bin bereit", bekr├Ąftigte Kutschaty am Sonntagabend bei der Wahlparty der SPD in D├╝sseldorf. Der Sieg der CDU und das starke Ergebnis der Gr├╝nen bedeuteten "noch nicht automatisch, dass es auch zu einer Regierungsbildung zwischen beiden kommt", sagte der NRW-SPD-Chef. "Deswegen werden wir in den n├Ąchsten Tagen noch mal Gespr├Ąche f├╝hren." Es seien "durchaus noch andere Optionen denkbar".