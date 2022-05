Walter-Borjans: SPD sollte jetzt nicht die Backen aufpusten

Der fr├╝here SPD-Bundesvorsitzende Nobert Walter-Borjans sieht die SPD nach ihrer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen nicht in der Position, Forderungen zu stellen. "An so einem Abend, wo man seine eigenen Ziele doch ein ganzes St├╝ck verfehlt hat, ist das nicht ein Moment, wo man die Backen aufpustet und Forderungen stellt", sagte Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur in D├╝sseldorf. Der Wahlabend habe deutlich gemacht: "Die SPD hat Gespr├Ąche abzuwarten, f├╝r Gespr├Ąche bereitzustehen und Gespr├Ąche zu f├╝hren."