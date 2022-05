Rehlinger: Auswirkung auf Bund werden sich in Grenzen halten

Die SPD-Ministerpr├Ąsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, erwartet nach dem historisch schlechten Wahlergebnis ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen keine gr├Â├čeren ├änderungen des SPD-Kurses im Bund. "Ich glaube, dass die Auswirkungen auf die Bundespolitik sich zumindest SPD-seitig auch in Grenzen halten", sagte Rehlinger am Montag im Deutschlandfunk. Zur Rolle des Bundeskanzlers sagte sie: "Olaf Scholz hat mitgeholfen vor Ort als Wahlk├Ąmpfer, er hat aber auch mitgeholfen, indem er f├╝r eine verl├Ąssliche Politik der Bundesregierung steht." Rehlinger meinte: "Am Ende des Tages ist in Nordrhein-Westfalen vor allem auch ├╝ber die Landespolitik entschieden worden."