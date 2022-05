Verkaufsstart für 9-Euro-Tickets

Der Online-Kauf ist ├╝ber die Apps der Verkehrsunternehmen, der Verkehrsverb├╝nde und auch ├╝ber "mobil.nrw-App" m├Âglich, wie das Verkehrsministerium auflistete. Daneben ist auch der Verkauf in Kundenzentren, an Fahrkartenautomaten und in Bussen geplant. So erkl├Ąrten die K├Âlner Verkehrs-Betriebe, dass das 9-Euro-Ticket ab Montag in der KVB-App, in Kundencentern und Verkaufsstellen erh├Ąltlich sei. An KVB-Ticketautomaten sei es ab 1. Juni verf├╝gbar. Die Wuppertaler Stadtwerke, die den Online-Verkauf der 9-Euro-Tickets fr├╝hzeitig am Mittwochmorgen ├╝ber ihre WSW TicketApp starteten, haben bis Freitag um 13 Uhr bereits 4200 dieser Sondertickets abgesetzt.