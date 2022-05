CDU und Grüne nehmen offiziell Sondierungsgespräche auf

CDU und Gr├╝ne wollen offiziell Sondierungsgespr├Ąche ├╝ber eine m├Âgliche Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien h├Ątten sich am Sonntag daf├╝r ausgesprochen, wie CDU und Gr├╝ne am Abend mitteilten.

Ministerpr├Ąsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik W├╝st sagte am Sonntagabend: "Das Gespr├Ąch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gr├╝nen in dieser Woche war sehr offen und nach meiner Wahrnehmung auch sehr konstruktiv." Man wolle nun ausloten, ob es eine solide Basis f├╝r Koalitionsverhandlungen gebe. NRW brauche in diesen Zeiten "eine zugleich stabile und ambitionierte Regierung", sagte W├╝st. "Nicht zuletzt angesichts der Z├Ąsur durch die weltweite Pandemie und den Krieg in Europa m├╝ssen wir viele Themen neu denken."