CDU und Grüne in NRW beginnen am Dienstag mit Sondierungen

CDU und Gr├╝ne in NRW beginnen am Dienstag mit Sondierungen

Neun Tage nach der Landtagswahl kommen CDU und Gr├╝ne in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zu ihrer ersten Sondierungsrunde zusammen. Die jeweils elfk├Âpfigen Delegationen treffen sich am Nachmittag im K├╝nstlerverein Malkasten in D├╝sseldorf, wie beide Parteien am Montag mitteilten.