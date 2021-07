Erfurt

20 Parteien reichen Landeslisten für die Bundestagswahl ein

19.07.2021, 20:29 Uhr | dpa

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für die Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September haben in Thüringen 20 Parteien eine Landesliste eingereicht. Das teilte der Landeswahlleiter am Montagabend in Erfurt mit. Dazu gehören CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD. Außerdem wollen zum Beispiel die Familien-Partei Deutschlands, die Freien Wähler, die NPD, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Piratenpartei, die Tierschutzpartei und Volt Deutschland antreten.

Die Landeslisten sind maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die Parteien. Die Frist zum Einreichen der Wahlvorschläge für die Bundestagswahl endete am Montag um 18 Uhr.

Welche Parteien an der Bundestagswahl in Thüringen teilnehmen, entscheidet der Landeswahlausschuss am 30. Juli. Zur Bundestagswahl 2017 hatten den Angaben zufolge 18 Parteien ihre Unterlagen beim Landeswahlleiter eingereicht, zugelassen wurden 15 Landeslisten.