Erfurt

ADAC: Diesel derzeit in Thüringen am teuersten

15.03.2022, 16:01 Uhr | dpa

Dieselfahrer müssen laut ADAC derzeit in Thüringen bundesweit am tiefsten in die Tasche greifen. Wie der Verkehrsclub am Dienstag nach der Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern mitteilte, kostet ein Liter Diesel-Kraftstoff im Freistaat 2,311 Euro. Zweitteuerstes Bundesland ist demnach Sachsen-Anhalt (2,306 Euro) vor Brandenburg (2,305 Euro). Ein Liter Super E10 kostet den Angaben zufolge in Hamburg mit 2,210 Euro am meisten.