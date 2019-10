LIVESport-Woche im Live-Blog

Essen könnte wichtiger Standort für Olympia 2032 werden

23.10.2019, 08:38 Uhr | t-online.de

Egal, ob Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen, PSV Essen, Schwarz-Weiß Essen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Essen. Auch heute gibt es wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co.

So lief der Sport-Dienstag:

18.12 Uhr: Auf Wiedersehen!



So, das war es für heute von uns. Wir verabschieden uns fürs Erste von Ihnen und wünschen einen angenehmen Abend. Morgen sehen wir uns hoffentlich hier wieder! Sport frei!

15.25 Uhr: Fortuna Düsseldorf II nervös vor Spiel gegen Rot-Weiss Essen



Am Samstagnachmittag trifft RWE auf die Fortuna Düsseldorf II, Platz drei der Regionalliga West gegen Platz 15. Fortuna-Coach Nico Michaty gibt sich derzeit nicht besonders optimistisch, berichtet das Portal "Reviersport". "Wir sind Außenseiter, Essen ist der Favorit und top besetzt", so Michaty.

10.08 Uhr: "Rhein Ruhr City" will Olympia 2032 nach NRW holen



Die Olympischen Spiele 2032 könnten in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Die privatwirtschaftliche Initiative "Rhein Ruhr City 2032" um Sportmanager Michael Mronz präsentierte gestern in Berlin die ersten Pläne dazu. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterstützt die Bewerbung.



Bei der Präsentation in Berlin war auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) mit dabei. Er warb für den Standort Essen und stellte eine Modernisierung der Messe Essen für die Olympischen Spiele in Aussicht, berichtet die "WAZ". "Für Indoor-Veranstaltungen wäre die Messe Essen ideal", sagte Kufen der Zeitung. Und auch das Stadion Essen hätte, trotz großer Konkurrenz in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Mönchengladbach, durchaus eine Chance, berichten die Kollegen weiter.

Dienstag, 8.06 Uhr: Guten Morgen!

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Auch heute gibt's wieder die sportlichsten News aus Essen für Sie.



So lief der Sport-Montag:



18.12 Uhr: Auf Wiedersehen!



So, das war es für heute von uns. Wir verabschieden uns fürs Erste von Ihnen und wünschen einen angenehmen Abend. Morgen geht es hier mit Sport aus der Stadt weiter.

13.01 Uhr: Erfolg für TUSEM Essen!



Das Ergebnis vom TUSEM Essen vom Sonntagnachmittag wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Das Team von Trainer Jaron Siewert konnte sich gegen die Gastgeber vom VfL Lübeck-Schwartau mit 26:21 durchsetzen. Damit klettert der TUSEM wieder verdient auf den 1. Platz der zweiten Bundesliga.

🔥⚒ Spielbericht 📄 Ein harter Kampf, den die Männer der Ruhrpott Schmiede nach 6️⃣0️⃣ Minuten Spielzeit für sich... Gepostet von TUSEM Essen am Montag, 21. Oktober 2019

10.25 Uhr: 120 RWE-Fans wurden aus Bahn geworfen



Auch diese Nachricht vom Wochenende teilen wir Ihnen noch mit: Rund 120 Fans von Rot-Weiss Essen sind am Samstag nach verbalen und tätlichen Angriffen auf Teilnehmer der Kurden-Demonstration in Köln von der Polizei aus einer Regionalbahn RE1 am Düsseldorfer Flughafen entfernt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf SID-Anfrage. Die Polizei erstatte laut "WAZ" 50 Anzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruchs.

9.31 Uhr: So gut lief das Wochenende für Rot-Weiss Essen und SGS Essen



Bevor wir in die neue Woche starten, wollen wir doch noch einmal kurz zurückschauen: Am Wochenende spielten Rot-Weiss Essen und die SGS Essen – und zwar ziemlich erfolgreich. RWE siegte am Samstag 2:1 gegen Bergisch Gladbach (Daniel Heber in der 6. und Florian Bichler in der 54. Minute) und sichert sich den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga. Und die SGS Essen gewann gegen den 1. FC Köln in der ersten Bundesliga der Frauen mit stolzen 3:1. Zwei Tore erzielte Nicole Anyomi in der 14. und 65. Minute. Die SGS befindet sich nun auf dem vierten Tabellenplatz. Glückwunsch!

8.33 Uhr: Guten Morgen, Essen!

Herzlich willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Essen. Auch in dieser Woche informieren wir Sie hier wieder über Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen und alles andere, was im Lokalsport in und um Essen wichtig ist.

Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!