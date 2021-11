Zahlreiche Verspätungen am Morgen

Stellwerkstörung behindert Fernverkehr in Rhein-Ruhr-Gebiet

24.11.2021, 09:14 Uhr | pb, t-online

ICE in NRW (Symbolfoto): Im Rhein-Ruhr-Gebiet gab es am Mittwochmorgen im Fernverkehr zahlreiche Verspätungen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Reisende müssen sich in Nordrhein-Westfalen am Morgen auf Verspätungen einstellen. Eine Stellwerkstörung in Duisburg trifft den Fernverkehr hart – mit einer Lösung dürfte erst in einigen Stunden zu rechnen sein.

In der Rhein-Ruhr-Region gibt es am Mittwochmorgen zahlreiche Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Grund ist laut Bahn eine Stellwerksstörung im Raum Duisburg. Mehrere Fernzüge mussten bereits umgeleitet werden, es kommt zu Verspätungen. Zunächst hatte der WDR berichtet.

Betroffen sind die Streckenabschnitte für ICE-Bahnen und IC-Züge zwischen Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf und Köln – sowie die Fernverkehrsverbindungen zwischen dem Abschnitt Oberhausen, Düsseldorf und Köln.



Damit entfallen für den Fernverkehr derzeit die Halte in Oberhausen Hbf, Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Essen Hbf und Bochum Hbf. Teilweise, so die Bahn, könnten Züge ersatzweise in Gelsenkirchen oder Neuss halten.

Bahnchaos in NRW: Ersatzverkehr zwischen Essen und Düsseldorf

"Derzeit können wir noch keine Prognose abgeben, wann die Störung aufgehoben wird," teilte die Sprecherin mit. Die Bahn rät Reisenden auf den Nahverkehr umzusteigen.

Auch im Nahverkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. So fallen unter anderem die Regionalbahnen 33, 2 und 42 aus. Auch die S1 zwischen Essen und Düsseldorf wird umgeleitet. Es wurde zudem ein Ersatzverkehr mit rund 40 Taxis zwischen Essen und Düsseldorf eingerichtet.