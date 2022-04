Ermittlungen eingeleitet

19-Jähriger springt wegen Fußball auf die Gleise – Notbremsung

11.04.2022, 12:46 Uhr | dpa

Am Bochumer Hauptbahnhof ist ein 19-Jähriger auf die Gleise gesprungen, um seinen Fußball zu holen. Ein Regionalzug musste notbremsen. Ihn erwarten nun Ermittlungen.

Weil er seinem Fußball hinterhergesprungen ist, hat ein 19-Jähriger am Hauptbahnhof in Bochum einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Ein einfahrender Regionalexpress habe am Sonntag gerade noch bremsen können, als der junge Mann auf die Gleise sprang, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der 19-Jährige habe sich zurück auf den Bahnsteig gerettet und sei nicht verletzt worden. Wie die Bundespolizei weiter berichtete, hatte er zuvor mit einem 16-Jährigen auf dem Bahnsteig Fußball gespielt, als der Ball plötzlich ins Gleisbett fiel. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.