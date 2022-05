Anschlag auf Sikh-Tempel: Täter in die Türkei abgeschoben

Sechs Jahre nach einem islamistisch motivierten Sprengstoff-Anschlag auf einen Sikh-Tempel in Essen hat der Haupttäter das Land verlassen. Er sei aus der Strafhaft heraus bereits am 19. April in die Türkei abgeschoben worden, teilte die Stadt Gelsenkirchen mit. In der Stadt im Ruhrgebiet hatte der zur Tatzeit erst 16 Jahre alte Täter gelebt. Es gab zwei gleichaltrige Mittäter.