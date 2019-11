LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Lüttich sperrt Fans von Eintracht Frankfurt aus

05.11.2019, 18:18 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das dürfte noch für viel Aufregung sorgen: Die Polizeibehörde der Stadt Lüttich hat den Fans von Eintracht Frankfurt ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet rund um die Europa-League-Partie am Donnerstag erteilt. Die SGE teilte mit, dass die Stadt Lüttich der Eintracht über das Polizeipräsidium in Frankfurt eine Verbotsverfügung geschickt hätte. Laut der dürfen sich Fans der Eintracht bis Freitag 12 Uhr nicht im Stadtgebiet aufhalten. Außerdem dürfen sie das Stadion nicht betreten – auch nicht in einem anderen Block als dem (ohnehin gesperrten) Gästeblock.



Die Mitteilung der Behörde sorgt bei der Eintracht für heftiges Kopfschütteln. "Die Verfügung ist in Form, Inhalt und Veröffentlichung unklar und zum Teil widersprüchlich. Nicht erst seit Marseille ist uns diese zweifelhafte Verfügungspraxis aus vereinzelten Rechtsräumen bekannt", heißt es in der Stellungnahme der Eintracht von Vorstand Axel Hellmann.

Die Initiative "Schwarzblaues Herz" des FSV Frankfurt unterstützt die Familie der dreijährigen Sophie mit einer Spende von 1.200 Euro. Sophie ist am seltenen Rett-Syndrom erkrankt. Das Syndrom ist dem autistischen Spektrum zuzurechnen und tritt in frühester Kindheit, vornehmlich bei Mädchen, auf. Der Hauptsponsor des FSV Frankfurt, die Saphir Radiochirurgie, unterstützte die Aktion. Außerdem nahm der FSV an einem Benefizspiel gegen den FC Rendel teil.

Letzte Woche war die kleine Sophie zusammen mit ihren Eltern bei uns in der PSD Bank Arena. Den erfreulichen Grund für ihren Besuch erfahrt ihr hier ⬇️ Gepostet von FSV Frankfurt 1899 am Dienstag, 5. November 2019

Am Donnerstag trifft die Eintracht in der Europa League auf Standard Lüttich. Jetzt steht das Schiedsrichtergespann für die Partie fest. Hoffen wir, dass es ein glückliches Händchen hat.



Das Schiedsrichtergespann für #STASGE steht fest!

👮‍♂️ Matej Jug (SVN)

🚩 Matej Žunič (SVN)

🚩 Grega Kordež (SVN)

4⃣ Dejan Balazic (SVN)#SGEuropa #SGE pic.twitter.com/r4V8nFPxlU — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 5, 2019

Am Frankfurter Landgericht hat heute der Prozess eines Eintracht-Fans gegen das Land Hessen begonnen. Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, behauptet er, beim Europa-League-Spiel gegen Schachtar Donezk von Polizisten über eine Bande geschubst worden zu sein. Dabei will er sich den Lendenwirbel gebrochen haben.

