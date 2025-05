Immer wieder kommen Spekulationen auf, dass Donald Trump eine dritte Amtszeit im Auge haben könnte. Zuletzt wurden in seinem Onlineshop Kappen mit der Aufschrift "Trump 2025" angeboten. Sein ehemaliger Stratege Steve Bannon ist sich sogar sicher: "Präsident Trump wird ein drittes Mal antreten, und Präsident Trump wird am Nachmittag des 20. Januar 2029 wiedergewählt werden. Er wird erneut Präsident der Vereinigten Staaten sein", sagte er in der US-Talkshow "Real Time" mit Bill Maher.